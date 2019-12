Twee bestuurder betrapt op rijden onder invloed van alcohol in Waalwijk en Waspik

Huub Schumacher over het kerstver­haal: ‘Opeenho­ping van onbegrijpe­lijk sentimen­teel gedoe’

11:59 ELSHOUT/WAALWIJK - ,,Het is volstrekt ongeloofwaardig en toch waar.” Huub Schumacher gaat in een lezing in de Antoniuskerk in Waalwijk in op het kerstverhaal. Waarom we dat malle verhaal toch serieus moeten nemen. Een voorproefje.