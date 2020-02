Twee bestuurders bekeurd in Waalwijk: één zonder rijbewijs, ander onder invloed

Ook Waalwijk krijgt een regenboog­ze­bra­pad: gemeente zoekt met jeugd naar prominente plek

21 februari WAALWIJK - Waalwijk krijgt zijn regenboogzebrapad. D66 in Waalwijk vroeg burgemeester en wethouders onlangs of zo'n pad er kan komen en nu antwoordt het college dat het daar al mee bezig is.