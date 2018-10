Twee exposities over één kunstenaar; Wim Suermondt staat in de belangstelling dit najaar

Roer om bij Team WijZ; Waalwijk steekt 1,5 miljoen extra in snellere hulp

8:41 WAALWIJK- Waalwijk investeert fors in Team WijZ. Wie hulp zoekt bij het zorgloket, moet sneller en efficiënter geholpen kunnen worden. Dat is een stevige opgave, want het aantal aanmeldingen neemt fors toen. Vooral jongeren met complexe problemen vragen veel tijd en aandacht. Team WijZ verwacht dit jaar een kleine 850 jeugdmeldingen. In 2016 waren er dat nog 436: een stijging van 94 procent.