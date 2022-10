Twee gewonden bij botsing tegen boom in Drunen

met video Grote brand in schuur van woonboerde­rij in Herpt: ‘Vuur greep snel om zich heen’

HERPT - In een schuur van een woonboerderij aan de Achterweg in Herpt is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. Meerdere mensen bevonden zich in de schuur toen de brand ontstond. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

16 oktober