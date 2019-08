Twee gewonden bij ongeluk met auto's in weiland in Rijswijk

Oud gereed­schap wacht in Hank op tweede leven

19:56 HANK - Nog oud gereedschap in de schuur liggen dat niet meer wordt gebruikt? In de dertig werkplaatsen van Gered Gereedschap wordt ingezameld gereedschap opgeknapt. Daarna gaat het naar projectpartners in ontwikkelingslanden. Ook in Hank wordt ingezameld.