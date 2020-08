Twee gewonden bij woningbrand in Kaatsheuvel

Overlast vrachtwa­gens in Baardwijk moet nú stoppen: ‘Bewoners hebben lang genoeg gewacht’

15 augustus WAALWIJK - Het is al jaren verboden. Vrachtwagens die vanaf de A59 via afslag 39 Waalwijk induiken. Toch gebeurt dat nog steeds elke dag, meerdere keren. Politieke partij Lijst IJpelaar is het hartstikke beu: ,,Die vrachtwagens rijden zo Baardwijk in. Chauffeurs rijden zich vast in de smalle straten waar ze niet of nauwelijks kunnen manoeuvreren.”