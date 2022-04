Twee keer drugsafval gedumpt in polder Heusden

Lang wachten op een paspoort, ook in De Langstraat? Welnee, in Heusden ben je binnen 48 uur aan de beurt

DE LANGSTRAAT - In grote steden is het één tot drie maanden wachten op een nieuw paspoort of rijbewijs. Is dat in De Langstraat ook zo? Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken, zo blijkt uit een rondgang. En die van Heusden zeker niet. ,,Binnen 24 tot 48 uur bent u aan de beurt.”

5 april