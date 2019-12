Twéé kerstbomen in Oudheusden, maar dan wel kunst....

School schorst docent uit Kaatsheu­vel na ontucht in Frankrijk

9:56 KAATSHEUVEL/GORINCHEM - Het Fortes Lyceum in Gorinchem heeft de 45-jarige Jan R. uit Kaatsheuvel geschorst na zijn veroordeling voor het betasten van een 10-jarige jongen op een camping in Frankrijk. Hij was werkzaam als wiskundedocent. Na zijn daad heeft R. nog ruim zestien maanden lesgegeven op het Fortes Lyceum. Hij is pas recentelijk door de school geschorst.