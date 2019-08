Twee lichtgewonden bij botsing in Vlijmen waarbij auto in sloot belandt

De visserij­dag in Woudrichem gaat niét verloren, krijgt wel kleiner jasje

15:38 WOUDRICHEM - Ze waren jarenlang een begrip, de driejaarlijkse visserijdagen in Woudrichem. Het had niet veel gescheeld of ze zouden tot het verleden gaan behoren. Maar de vesting maakt zich toch op voor een nieuwe editie.