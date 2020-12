Twee mannen aangehouden na vondst 202 kilo illegaal vuurwerk in Nieuwendijk in zelfde straat waar drugslab zat

NIEUWENDIJK - Twee mannen zijn vrijdagavond aangehouden in Nieuwendijk omdat daar 202 kilo vuurwerk gevonden werd. Dat gebeurde in de Zandsteeg, waar twee weken geleden nog een drugslab werd ontdekt en ontmanteld.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor via een tip die binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem dat een grote partij illegaal vuurwerk in een woning aan de Zandsteeg zou liggen. Agenten stelden een onderzoek in naar de tip en kwamen vrijdag in actie.

In de aangegeven woning werd op zolder en in de woonkamer een grote partij illegaal vuurwerk gevonden: 202 kilo in totaal. De bewoners van het pand zijn aangehouden. De gemeente Altena is op de hoogte gebracht van de vondst en gaat bestuurlijk optreden.

Drugslab

De politie meldt een in een bericht op haar website dat de vondst van het vuurwerk mogelijk te danken is aan de vondst van een drugslab in dezelfde straat twee weken geleden. Na die ontdekking hebben agenten van team Dongemond zich ingezet om de meldingsbereidheid te verhogen in de omgeving.