Twee mensen bekneld na ongeval op A59 bij Vlijmen, snelweg dicht

Buurt slaat alarm om uitdrogen­de boom, of is er iets anders aan de hand? ‘Ik heb al een kaarsje gebrand’

De bijna 20 meter hoge dennenboom in het Karekietplantsoen in Hank dreigt het loodje te leggen. Het heeft de afgelopen jaren tijd zo weinig geregend dat de boom, die zoveel voor de buurt betekent, ernstig aan het uitdrogen is. Bewoner Ton Damen (65) wil koste wat kost het leven van de beeldbepalende boom in het dorp redden. ,,Ik heb zelfs al een keer een kaarsje gebrand.”

14:09