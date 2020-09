Twee minderjarige jongens rijden zonder rijbewijs en helm op gestolen scooter door Drunen

De Pannekoe­ken­bak­ker Heusden baalt van kritiek: ‘We doen ons stinkende best om overlast te voorkomen’

1 september HEUSDEN - De Pannekoekenbakker in Heusden baalt van de klachten van omwonenden over het laden en lossen in de Drietrompetterstraat. ,,Vooral omdat we echt ons stinkende best doen om de overlast van laden en lossen zoveel mogelijk te beperken. Maar de straten in de vesting zijn smal en onze zaak kan alleen achterom worden bevoorraad."