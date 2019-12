Twee minderjarigen opgepakt in Waalwijk voor heling scooter

Veiliger de woonwijk uit; roep om aanpak kruisingen werpt vruchten af

6:37 VLIJMEN - Het roeren van de trom over de verkeersveiligheid van verkeer dat nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen in en uitgaat, werpt z’n vruchten af. Op de kruising met de Tuinbouwweg komen snel tijdelijke maatregelen, in afwachting van een definitieve oplossing. Voor de kruising met de Abt van Engelenlaan wordt haast gemaakt met het maken van een plan.