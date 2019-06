Twee nieuwe padelbanen in Vlijmen: ‘Spectaculaire sport om te zien’

Mudrun voor het goede doel in Almkerk: ‘Voor herhaling vatbaar’

17:56 ALMKERK - Het is een drukte van belang bij de inschrijfpost. “Dat mag je wel zeggen”, vertelt David van Vugt. “Het gaat super. Boven verwachting. We hadden gerekend op 40 deelnemers, we zitten nu al op het dubbele.” Hij doelt op de Mudrun, georganiseerd door jongerencentrum De Pomp met als doel geld in te zamelen voor een verbouwing en uitbreiding van het centrum in Almkerk.