Twee plannen voor een nieuwe Wetering: welke moet het worden?

Eén dorpshuis, twee plannen. Allebei mooi en allebei voldoen ze aan de eisen. De een is echter wel een stuk duurder dan de ander. Burgemeester en wethouders van Loon op Zand weten het wel. De gemeente zit krap bij kas, dus zij gaan voor concept 3: verbouwing van sociaal cultureel centrum De Wetering en renovatie van de naastgelegen sporthal. Het klooster (concept 2) doet dan niet mee.

Wat kost dat?

Een nieuwe Wetering met gerenoveerde sporthal kost ruim 7.140.000 euro. Het sociaal cultureel centrum vergroten met het naastgelegen klooster erbij kost 7.815.000 euro.

Het zijn niet alleen de lagere kosten van concept 3 waarom het college voor het plan zónder klooster kiest, zegt wethouder Jan Brekelmans. ,,Ook de entree van dit plan spreekt ons meer aan. En het middengedeelte krijgt meer dynamiek omdat alle functies van het dorpshuis in dit deel een plaatsje krijgen.”

Quote De entree van concept 3 spreekt ons meer aan. Jan Brekelmans, wethouder Loon op Zand

Brekelmans heeft beide plannen voorgelegd aan de Wetering Plan Groep, een groep bewoners die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis. ,,De WPG heeft alle plussen en minnen op een rij gezet en zij hebben geen uitgesproken voorkeur", zo vertelde de wethouder donderdagavond aan de raad.

Hostel

De meeste inwoners van Loon op Zand zullen echter gaan voor concept 2, weet hij. Wanneer de gemeenteraad kiest voor concept 3 dan is de kans groot dat het oude klooster wordt verkocht en daar zitten de inwoners niet op te wachten. De bewoners van het kerkdorp houden de regie graag zelf in de hand. Ze moeten er niet aan denken dat er bijvoorbeeld een hostel in komt.

Volgens wethouder Brekelmans is de gemeente in gesprek met potentiële kandidaten voor invulling van het klooster. ,,En daar zit geen hostel bij. Het zijn verkende gesprekken. Ik kan er dus nog niks over zeggen, maar wij gaan onze uiterste best doen voor een goede invulling.”

Geen appartementen

Het klooster ombouwen tot appartementen gaat in ieder geval niet gebeuren. ,,Daar is naar gekeken, maar dat lukt niet. De woningen en het sociaal cultureel centrum liggen te dicht bij elkaar. Akoestisch gezien kan dat echt niet. Of je moet van het klooster een bunker maken.”

Verschillende raadsleden zouden graag zien dat het college de twee scenario's nog voorlegt aan de inwoners van Loon op Zand. Maar dat gaat het college niet doen, zegt Brekelmans. Tijdens het hele proces heeft het college overleg gehad met de WPG. ,,Nu is echt de raad aan zet. De raad moet kiezen welk scenario we verder gaan uitwerken.”

Quote De raad moet nu kiezen welk scenario we verder gaan uitwerken. Jan Brekelmans, wethouder Loon op Zand

De keus voor concept 2 en 3 heeft niet alleen gevolgen voor het interieur, ook het exterieur ziet er bij beide plannen verschillend uit. Vooral bij het middendeel, het huidige cultureel centrum. Bij concept 3 kiest architect De Twee Snoeken voor drie kappen tussen het klooster en de sporthal. Kappen die volgens de architect ‘goed passen bij het kappenlandschap van Loon op Zand’. Bij concept 2 kiest de architect voor een grote glasgevel in het middendeel die lager zal zijn dan de kappen zodat het klooster prominenter in beeld blijft.

Wetering wordt veel lichter

De nieuwe Wetering wordt sowieso een stuk lichter en ruimtelijker. De Twee Snoeken: ,,De Wetering is nu een heel gesloten gebouw, het is donker en in zichzelf gekeerd. Straks moet je naar binnen én naar buiten kunnen kijken, zien wat er gebeurt, op straat, in de sporthal, in het café.”

De gemeenteraad zal waarschijnlijk in december of januari beslissen welke variant de voorkeur krijgt.