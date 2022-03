Twee scooterrijders gewond in Wijk en Aalburg, beiden naar het ziekenhuis

Gezinswer­ker misbruikte meisje: ‘Alsof ik niet al genoeg had om mee te dealen’

BREDA/KAATSHEUVEL - ,,Sorry hoor, het lijkt misschien alsof ik het wilde, maar dat was niet zo. Ik was bang van je en durfde geen weerstand te bieden.’’ Het meisje dat in 2020 op haar veertiende is misbruikt door een 29-jarige man uit Kaatsheuvel was dinsdag boos in de rechtbank in Breda.

