Twee snelheidsduivels zijn rijbewijs kwijt na overtredingen bij Waalwijk

Groothan­del Only A Shoes in Waalwijk failliet

18:06 WAALWIJK - Groothandel Only A Shoes in Waalwijk, bekend van het vrouwenschoenenmerk Postxchange, is door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Only A Shoes, dat zijn vestiging had aan de Cartografenweg, was onderdeel van Theo Henkelman Schoenen in Weert. Ook dit bedrijf is failliet verklaard.