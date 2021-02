Twee Tilburgse drugsdealers op heterdaad betrapt in Waalwijk

Bestuurder met slok op belandt onderstebo­ven in de sloot in Waalwijk

21 februari WAALWIJK - Een automobilist is op de afrit van de A59 bij Waalwijk uit de bocht gevlogen en ondersteboven in de sloot terecht gekomen. De vrouw klom zelf nog uit haar auto, maar is wel met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Uit een blaastest bleek ze te hebben gedronken.