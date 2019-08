Twee vrachtschepen die in WOII ondergedoken lagen in de Biesbosch zijn na 76 jaar terug

In de zomer van 1943 besloten de toenmalige schippers van de twee binnenvaartschepen om met hun families onder te duiken in de Biesbosch. De Duitse bezetter vorderde destijds op grote schaal schepen, onder meer met het oog op een eventuele invasie van Groot-Brittannië. Door de vrachtschepen aan het Gat van de Bakens te camoufleren met onder meer takkenbossen wisten de schippers hun vaartuigen uit de handen te houden van de Duitsers, terwijl er werd gewacht op de bevrijding van Zuid-Nederland. Die werd in de herfst van 1944 een feit.