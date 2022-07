Twee vrouwen raken gewond bij botsing met drie auto's op A59 bij Vlijmen, weg is dicht

Twijfels na felle brand in Waalwijk, maar rookmel­ders blijken in orde

WAALWIJK - Wooncorporatie Casade wil de zorgen over de nieuwe rookmelders weg nemen. Na een recente brand in Waalwijk waren er twijfels over de werking, maar uit onderzoek blijkt toch alles in orde te zijn.

