Twee zenders met één gedachte in Altena: dit is wat ze doen met de subsidie die ze krijgen

‘Je luistert naar het Dinsdagavond Café, niet met Bas Cornet, maar met Vincent Honings’. Het zijn de eerste woorden die kort na het nieuwsbulletin in de radiostudio van A-FM klinken. De dj vertelt de luisteraars dat hij het muziekprogramma een keertje overneemt van de vaste presentator. Daarna start hij Dance Monkeys in en het programma is begonnen.



Vincent (28) werkt al zijn halve leven als vrijwilliger bij de lokale radio. Op z’n 14de begonnen bij Aalburg FM, nu al sinds lange tijd werkzaam voor de omroep voor Werkendam en Woudrichem. Eerst als redacteur bij het sportprogramma, daarna leerde hij de knoppen bedienen en veel later pas kreeg hij zijn eigen programma. ,,Maar het is niet mijn motivatie om mijn eigen stem graag te horen. Ik hou juist van de verschillende facetten van radio maken. De hectiek tijdens een sportprogramma waarin een rondje langs de sportvelden wordt gemaakt en de telefoonlijnen constant openstaan voor de verslaggevers ter plaatse.’' Honings’ rol, in het dagelijks leven werkvoorbereider in de grond-, weg- en waterbouw, is de uitzending op rolletjes te laten lopen, waarbij het tegenwoordig iets minder van belang is om een doelpunt als eerste te melden. ,,Er zijn tegenwoordig allerhande apps, die doelpunten meteen melden.’’



Over de rol van een lokale omroep is Honings duidelijk: ,,We moeten een meerwaarde hebben. Het heeft geen zin Q-Music of Radio538 te imiteren. Daarvoor krijgen we natuurlijk geen publiek geld. Het gaat erom een sfeer van ons-kent-ons te creëren. Luisteraars het gevoel geven dat we heel dichtbij zijn, dat de radio van ons allen is. Voor radiootje spelen zijn we niet in het leven geroepen. Alhoewel dat natuurlijk wel leuk is. Als ik op vakantie ben geweest is het weer fijn om terug in de studio te komen.’’