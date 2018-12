Tweede autobrand op berucht kruispunt in Veen

Nieuw meldpunt verwarde personen en huiselijk geweld in Tilburg en Waalwijk, dag en nacht bereikbaar

6:06 TILBURG/WAALWIJK - Inwoners uit de regio Midden-Brabant kunnen voor hulp bij verward gedrag en andere crisissituaties als huiselijk geweld of verwaarlozing voortaan terecht bij het CIT. Dit team van deskundigen is dag en nacht bereikbaar via een telefoonnummer. Indien nodig gaat het meteen op pad.