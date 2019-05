Tweede parkeeronderzoek klaar; Heusden houdt vast aan appartementen op plaats Aldi

Te weinig steun; geen verbod op rolluiken in de vesting

17 mei HEUSDEN - Hoe ver moet je gaan met het afschaffen dan wel opleggen van regels voor welstand? Vertrouw je erop dat mensen elkaar wel zullen corrigeren, of moet je toch regels maken omdat voorkomen beter is dan genezen. ­Oftewel, rolluiken en zonneschermen in vesting Heusden.