Tweedehands carnavalskleding kopen op de beurs van CV de Schuimhappers in Drunen

Hans van de Geer, oud raad-van-elf lid en organisator van de beurs, vertelt: ,,Er is voor ieder wat wils, van kinder- tot volwassenenkleding, mutsen, steken en pruiken, noem maar op. De prijzen variëren van € 1,00 tot maximaal € 15,00. Wij hoeven er niets aan te verdienen maar op deze manier kunnen mensen hun spullen kwijt en kunnen andere mensen tegen een heel schappelijke prijs iets leuks aanschaffen. Het was een drukte van jewelste bij de opening om 11 uur. Mensen willen toch graag de eerste keus. Er was een gezin dat weer mooi voor de dag kan komen met carnaval. En dat voor € 25,00. Dit jaar staan er ook mensen van een andere carnavalsclub hun spullen aan de man te brengen."

Mede organisator Adri van Halder vervolgt: ,,Voor de Jeugdraad is een apart hoekje ingericht. Hun opbrengst gaat in de pot voor het Jeugdcarnaval. Fabian Wientjens, de jeugdprins, en Leroy van Haaren, de nar, hebben al voor € 30,00 verkocht. Mensen mogen van alles brengen op voorwaarde dat de kleding schoon en heel is. Wat niet verkocht is gaat in dozen en wordt volgend jaar weer te koop aangeboden".