Tweeduizend bezoekers voor Waalwijks Museum voor Hedendaagse Kunst

De huidige kapper is liever zzp’er; wie wil er nog voor de baas knippen?

11:52 In de Langstraat barst het van de kapperszaken en er komen er nog steeds bij. Die trend is landelijk: Het aantal kapperszaken is in tien jaar met 10.000 gestegen tot 27.000. Het gekke is dat het aantal mensen dat daadwerkelijk knipt amper stijgt; ze beginnen alleen vaker voor zichzelf. Dat heeft z’n redenen. De traditionele kapsalon lijkt op z’n retour, blijkt uit een rondje regio.