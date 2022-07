Tweetal op snorfiets gewond na val door losse stoeptegel in Waalwijk

Man bedreigt buspassa­gier met mes in Waalwijk, drie mannen aangehou­den

WAALWIJK - Een man heeft donderdagavond aan het Vredesplein in Waalwijk een buspassagier met een mes bedreigd. Met behulp van een politiehelikopter is hij opgespoord en samen met twee andere mannen in de boeien geslagen.

