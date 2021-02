Twintig boetes voor afvalzakken naast container

Een kwart miljoen euro voor een dorpshuis­plan met een risico

16 februari HERPT - Open eindjes en risico's zijn er nog volop. Toch krijgt Stichting Dorpshuis Herpt 250.000 euro van Heusden om de grote plannen met de kerk en het naastgelegen dorpshuis uit te voeren. Een kwart miljoen euro is een boel geld, maar de gemeente is bereid het risico te nemen, want als het lukt staat er een uitstekende voorziening voor het dorp.