Twintig vaten en emmers gevonden met drugsafval in Wijk en Aalburg

‘Welk tuig doet zoiets?’ Woede over diefstal en vernieling bij graf ouders

5 november DRUNEN- Boos is ze. En verdrietig tegelijk. Want wie haalt het nu in z’n hoofd om een koperen beeldje van een graf te stelen? ,,Ze moeten met hun klauwen van de spullen van een ander afblijven. Zeker als het gaat om het graf van iemands dierbaren. Het graf is voor mij nu niet meer compleet”, treurt Carla van Mook.