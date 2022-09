Tycho (22) is nog geen twee weken hovenier en nou is z’n bedrijfsbus al gejat

Kromme Nol tot nu toe alleen gebruikt voor proeven en testen. Maar vorig jaar was het ‘kantje boord’

HEUSDEN/WIJK EN AALBURG - In 1993 en 1995 stond het water in de Afgedamde Maas zó hoog dat de dijkbewoners er hun handen in konden wassen. Dus werd besloten om een keersluis te bouwen: Kromme Nol. Die is nog nooit bij hoogwater gebruikt.

10 september