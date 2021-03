Uit de auto, op de fiets: Loon op Zand doet mee met Sjees E-bike

Decennia lang waren er vragen over het Joods onderduik­ster­tje in Uitwijk. Nu zijn er antwoorden én een ontmoeting

27 maart UITWIJK/SPRANG-CAPELLE - Keer op keer gingen de gedachten van Tonnie van Andel (86) terug naar het Joodse meisje dat bij zijn grootouders ondergedoken zat. Zou ze nog leven? Wat is er na de Tweede Wereldoorlog met haar gebeurd? Nooit had hij gedacht dat hij op die vragen antwoord zou krijgen. Maar die antwoorden kwamen, net als een ontmoeting in had pand waar ze ondergedoken zat. Bijzonder voor Van Andel, en voor het meisje van toen, de vrouw van nu: Ate Hecht (81).