Uit Vlijmen gestolen frietkar mogelijk gespot in Hengelo, maar of dat goed nieuws is ...

‘Elk uur wordt de kans kleiner’

Die tip is maar een klein beetje hoopgevend, want het zou zomaar kunnen betekenen dat de wagen al op weg is naar Duitsland, of verder naar het oosten. ,,Elk uur dat het langer duurt wordt de kans kleiner dat we ‘m ooit nog terugzien. Want als de bestickering eraf is hou je gewoon een wit vrachtwagentje over, daar slaan mensen niet meer op aan. Maar de politie kijkt ernaar uit.”