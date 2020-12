Uit zo’n vijvertje komt toch al gauw 600 kuub blubber; lekker baggeren in voormalig Land van Ooit

Benieuwd naar nieuwtjes uit de wijk? Digitaal buurtnet­werk in Waalwijk groeit

9 december WAALWIJK - Een kleine 2.000 huishoudens in de gemeente Waalwijk maken inmiddels gebruik van het digitaal buurtnetwerk Hoplr. Bewoners van wijken delen berichten via de app en gaan online in gesprek met elkaar. De gemeente gebruikt Hoplr om berichten te sturen, over bijvoorbeeld wegafzettingen, ophalen van afval of onderhoud aan groen in een buurt.