Uitbreiding van Oerlemans in Giessen wordt ‘walhalla voor de techneut’

Bijzonder dat in deze coronacrisis zo’n grote investering als in Giessen wordt gedaan, die 25 extra arbeidsplaatsen gaat bieden. Ook op andere locaties is dit de bedoeling. Is dit wel verantwoord? Hanegraaf is er duidelijk over. ,,We schreeuwen het niet van de daken, maar het gaat goed met ons. We worden erdoor geraakt, maar we rollen er goed doorheen met onze bedrijven. We hoeven geen beroep te doen op rijksregelingen. En ik laat me nooit leiden door het moment van de dag. Ook in tijden van recessie moet je doorgaan met investeren. Daarna heb je een voorsprong.”