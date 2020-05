Uitslaande schuurbrand slaat over naar naastgelegen woning in Genderen: sluit deuren en ramen

De échte naam van Joodse onderdui­ker Loekie is achter­haald, maar vragen blijven

25 mei WASPIK/BEVERWIJK - Twee mensen, elk bezig met een verhaal dat niet ‘af’ is. De een vanuit Waspik, op zoek naar ‘Loekie Grabijn’ of hoe de jongen die in Waspik zat ondergedoken ook écht heette. De ander vanuit Beverwijk, geïnteresseerd in een verhaal dat in familiekring werd verteld over hulp aan een jongen die moest onderduiken. Hoe de twee elkaar vonden en het verhaal rond kwam.