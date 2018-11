Uitspraak in hoger beroep: Baanbrekers mag controleren op vermogen in buitenland

WAALWIJK - Baanbrekers mag ook in het buitenland onderzoek doen of inwoners van De Langstraat die een bijstandsuitkering hebben, beschikken over vermogen. Na de rechtbank zegt dat nu ook de Centrale Raad van Beroep.

Een oud-klant van Baanbrekers ligt sinds een paar jaar in de clinch met de sociale dienst en werkvoorziening omdat zijn uitkering is stopgezet en teruggevorderd. De klant verloor zijn uitkering omdat hij vermogen had in het buitenland en dat niet had vermeld.

De klant stapte naar de rechter omdat hij vond dat Baanbrekers, als onderdeel van de Nederlandse overheid, helemaal geen onderzoek had mogen doen in het buitenland. Dit zou in strijd zijn met de daar geldende wetten. De Centrale Raad van Beroep is het echter met de rechtbank eens: het maakt niet uit waar Baanbrekers controleert. Wie bij het aanvragen van een bijstandsuitkering bepaalde gegevens niet meldt, pleegt fraude.

Volgens Eric van Agt, manager inkomensondersteuning van Baanbrekers, vraagt Baanbrekers iedereen die aanklopt voor hulp om verschillende gegevens. ,,Wij stellen vragen over samenwonen, over bezit, over werk en over inkomen. Zo kunnen wij het recht op bijstand vaststellen", aldus Van Agt, ,,De meeste mensen zijn gewoon eerlijk. Maar soms komt het voor dat er wat wordt verzwegen.” Soms wordt een uitkering beëindigd, en moet de klant de al teveel ontvangen uitkering terugbetalen. ,,Maar het kan ook leiden tot boetes.”

In 2013 startte Baanbrekers een project waarin onderzoek werd gedaan naar vermogen – dat kan geld of een huis zijn – in België, de landen van voormalig Joegoslavië, Marokko en Turkije. Dit onderzoek leidde destijds in een aantal gevallen tot het beëindigen en terugvorderen van uitkeringen. ,,Wie bijvoorbeeld één of meerdere huizen bezit, of eigenaar is van een appartementencomplex, een hazelnootplantage of een boomgaard, heeft in feite vermogen of geld om van te leven. Dan is er dus geen recht op onze hulp. Dit staat zo in de wet.”

De beëindigingen van uitkeringen leidden bij dit project tot een jaarlijkse besparing voor Baanbrekers van meer dan twee ton, aan terugvorderingen en boetes werd meer dan 1,2 miljoen euro opgelegd.