Uitstel opening Schoenenkwartier wekt verbazing: ‘Corona-problemen zijn er al twee jaar’

WAALWIJK - De partij Samen Waalwijk wil opheldering over de uitgestelde opening van het Schoenenkwartier. Ze is onaangenaam verrast dat het nieuwe museum niet half april open gaat, maar pas eind juni. De partij vraagt zich af of dit niet al langer bij het Waalwijkse college bekend was. En wat die vertraging gaat kosten?

De gemeente en de directie van het nieuwe schoenenmuseum zeggen vorige week de knoop definitief doorgehakt te hebben. Ze wilden het Schoenenkwartier op 16 april openen, maar dat gaat niet lukken. De betrokken partijen wijzen onder meer op de ‘corona-problemen’ in de bouw, zoals de late levering van materialen en het uitvallen van personeel. De opening is daarom uitgesteld tot 28 juni.

Verbaasd

Samen Waalwijk is niet alleen verbaasd over de vertraging, maar ook over het tijdstip dat dit nieuws door wethouder John van den Hoven naar buiten is gebracht.

De mededeling kwam een dag ná de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Als dat eerder was gebeurd, hadden de partijen nog in de raad vragen over deze zaak kunnen stellen, zo concludeert Samen Waalwijk. Ze doet het daarom nu op de valreep nog schriftelijk.

Samen Waalwijk zegt eerder die week al van vrijwilligers gehoord te hebben dat de datum van 16 april nooit gehaald zou worden, omdat ze ook nog ingewerkt moesten worden.

Quote De coronapan­de­mie en de daarmee samenhan­gen­de problemen bestaan al bijna twee jaar. Daar had je al rekening mee kunnen houden Samen Waalwijk

De partij vindt verder dat de gemeente niet verrast kan zijn door de problemen, die zich in de bouw voordoen. ,,De coronapandemie en de daarmee samenhangende problemen bestaan al bijna twee jaar", stelt ze. ,,Daar had je bij de planning rekening mee moeten houden. En waarom is de afgelopen periode nooit een signaal afgegeven dat half april wel eens niet gehaald zou kunnen worden?”

Wie draait voor de kosten op?

Samen Waalwijk wil nu een overzicht van alle verslagen van de bouwteamvergaderingen en de overleggen tussen bestuur van het Schoenenkwartier en de gemeente van de afgelopen periode. Ook is ze benieuwd naar de financiële gevolgen van dit uitstel, en wie voor deze extra kosten gaat opdraaien.

Het college buigt zich nog over de vragen.