Uitstel proef elektrische steps in Waalwijk

‘Van Alles Wat’ in eerste jaar al beste lunchroom van Noord-Bra­bant

5 december Dave en Inge van der Westen zegden in november 2019 beiden hun vaste baan op en openden in Almkerk aan de N322, hun lunchroom ‘Van Alles Wat’. Het werd een schot in de roos, want een jaar later zijn zij verkozen tot Beste Lunchroom van Noord-Brabant.