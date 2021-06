Uitstel uitvoering van GOL-plannen met maximaal een jaar; nog geen uitspraak Raad van State

Tegenval­ler: Aankoop boerenbe­drijf lost stikstof­pro­bleem GOL toch níet op

20 januari DE LANGSTRAAT - Een tegenvaller voor de GOL-plannen. Hoe groot is nog onduidelijk, maar toch. De aankoop van agrarisch bedrijf Kanaalweg 5 in Drunen levert bij nader inzien níet genoeg ‘stikstofwinst’ op om uitvoering van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat mogelijk te maken. Er is alsnog extra stikstofruimte nodig, anders komt de noodzakelijke vergunning er niet.