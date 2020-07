Uitstel van executie voor bomen langs Akkerlaan en Drunenseweg

Automobi­list neemt bocht te hard en gaat over de kop, komt in sloot bij Drongelen terecht

27 juli DRONGELEN - Een bestuurder die de bocht op de Kruisstraat in Drongelen niet goed inschatte is maandagmiddag met zijn auto in de sloot beland. Hij sloeg daarvoor met de auto over de kop en raakte gewond.