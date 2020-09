Uitvaartfotografie ... daar is niks geks aan; ‘We leggen alles vast, waarom het afscheid niet?

De eerste keer dat Gertjan Ketelaars een overledene fotografeerde was in de jaren ’90 toen zijn oma overleed. ,,Mijn moeder wilde een foto van haar moeder in de kist.” En dus wachtte Ketelaars tot iedereen weg was en maakte zijn foto, vanaf een meegesmokkeld keukentrapje. Zo van bovenaf de kist in. ,,Zo rechtstreeks zou ik ’m tegenwoordig niet meer maken”, zegt hij. ,,Dat was pure registratie.”