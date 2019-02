Uitverkocht: Bedrijventerrein Haven Acht West in Waalwijk

WAALWIJK - Bedrijventerrein Haven Acht West in Waalwijk is vol. Alle gronden zijn verkocht of in optie uitgegeven. Logistieke bedrijven die zich nu nog willen vestigen in Waalwijk kunnen er, in ieder geval voorlopig, niet meer terecht, aldus een woordvoerder. In de toekomst is uitbreiding nog wel mogelijk.