‘Uitvoering GOL kan over jaar starten’. Maar eerst even langs de Raad van State

DE LANGSTRAAT - De ‘echte’ werkzaamheden voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) kunnen over een klein jaar kunnen beginnen. Althans, dat verwachten de betrokken gemeenten, het waterschap en de provincie. Maart 2023 zou de klus dan geklaard kunnen zijn. Maar eerst buigt de Raad van State buigt zich in januari over de bezwaren.

Als die planning wordt gehaald, heeft het miljoenenproject al met flinke vertraging opgelopen. De provincie keurde de plannen al in juni 2018 goed. Aangezien het grote toekomstplan (kosten zo'n 118 miljoen euro) onder de Crisis en herstelwet viel, was de verwachting dat de Raad van State zich binnen een half jaar over de bezwaren tegen het plan zou buigen.

Stikstof en corona

Het oordeel van de Raad van State laat veel langer op zich wachten. Dat had onder meer te maken met de onduidelijkheid rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Toen de zitting in maart van dit jaar op de rol leek te staan, gooide corona roet in het eten.

Nu is dan toch een datum voor de behandeling vastgesteld: 20 en 21 januari. Dan duurt het minimaal zes weken voor er een uitspraak is, maar dat kan ook langer duren. En zelfs al zet de Raad van State het licht gelijk al op groen, dan nog kan de spa niet direct de grond in. Dit vanwege het broedseizoen (15 maart tot 15 juli).

Vandaar dat de provincie, waterschap Aa en Maas en de gemeenten Heusden, Waalwijk en 's-Hertogenbosch en Rijkswaterstaat de start van de werkzaamheden niet eerder voorzien dan in najaar 2021.

Voorbereidingen

Mocht de Raad van State een streep halen door (een deel van) de plannen, dan zal de situatie opnieuw worden bekeken. De gemeenten hebben echter goede hoop dat de GOL-plannen de eindstreep halen. De voorbereidingen voor uitvoering zijn dan ook al in volle gang.

Zo is onder meer al grond geruild en aangekocht, zijn leidingen verlegd en kapvergunningen afgegeven. Aannemerscombinatie Mourik-Besix staat in de startblokken. De gemeenten, de provincie en de aannemer zetten momenteel de eventuele financiële gevolgen van de vertraging op een rij.

Bezwaren

De GOL-plannen moeten onder meer de doorstroming op de A59 bevorderen, sluipverkeer uit de dorpen halen door randwegen aan te leggen, natuurgebieden verbinden, fietsvoorzieningen verbeteren en toerisme en recreatie stimuleren. Extra waterberging moet ervoor zorgen dat Den Bosch droge voeten houdt.

Hoewel zo'n twintig organisaties hun handtekening onder de plannen hebben gezet, is er ook verzet. Bijvoorbeeld tegen de plannen met de Baardwijkse Overlaat tussen Waalwijk en Drunen. Ook de aanleg van een randweg ten oosten van Vlijmen stuit op verzet.