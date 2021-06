Uitwisseling met São Paulo is ‘once in a lifetime’ kans: ‘Vriendinnen aan het zwembad, maar ik zit op school’

WAALWIJK - ,,Waalwijk is saai, maar vriendelijk en veilig. Je gaat op de fiets naar school. In Sao Paulo fiets je niet, het is te groot en veel te gevaarlijk.” De verschillen tussen de ‘metropolen’ Waalwijk en São Paulo werden afgelopen week meteen duidelijk bij de aftrap van het uitwisselingsproject van VWO-4 van het Dr. Mollercollege met een privéschool in Brazilië.

De kick-off van het project vond plaats in het lokaal van docent Jos Rutters (60), sinds twee jaar coördinator internationalisering bij het Moller. Twaalf VWO-4 TTO leerlingen maakten er via een Zoom-verbinding kennis met leerlingen van een privéschool in Sao Paulo. In een pitch van 1 minuut mocht iedere leerling zich voorstellen. Daarbij moesten ook de plus- en minpunten van de woonplaats worden aangegeven.

,,De verschillen zijn meteen duidelijk”, lacht Rutters. ,,Waalwijk is klein, vertrouwd en groen, maar er valt voor 16-jarigen weinig te beleven. In Sao Paulo is juist sprake van een wereldstad die bruist, maar waar het door verschillen tussen arm en rijk niet altijd even veilig is.”

Volledig scherm Via Zoom maakten leerlingen van VWO-4 kennis met leerlingen en docenten van de privéschool in Säo Paulo. © Marcel Donks

Met duurzaamheidsthema's aan de slag

Het zijn deze eerste bevindingen die de twaalf leerlingen mee moeten nemen in het uitwisselingsproject dat tot volgend jaar loopt. Hierbij gaan ze in vier groepen van drie leerlingen aan de slag met duurzaamheidthema’s als afval, watermanagement, huisvesting en transport.

,,We proberen lokale problemen in kaart te brengen door in het veld onderzoek te doen”, vertelt de 16-jarige Lynn Vrijenhoek. ,,Dat gaan ze in Brazilië ook doen. De verschillende zullen groot zijn, maar duurzaamheid is een mondiaal thema dus er is ook overlap. We gaan in online sessies elkaars bevindingen bespreken en kijken waar, vanuit de eigen leefwereld, mogelijkheden en oplossingen liggen.” Tijdens de uitwisseling in 2022 worden de problemen over en weer ter plaatse bekeken.

Quote We proberen lokale problemen in kaart te brengen door in het veld onderzoek te doen Lynn Vrijenhoek, Scholier (16)

Voorbereiden op internationale toekomst

De twaalf leerlingen hebben de eerste drie leerjaren tweetalig onderwijs (TTO) genoten. Ze hebben dit jaar gekozen op te gaan voor het Cambridge examen met voorbereiding op het IB-programma (International Baccalaureate). Dit bereidt hen voor op de universiteit en daarna een internationale toekomst.

,,Dat is een keuze waar je goed over na moet denken”, vertelt Maudy van Uitert (16) uit Waalwijk. ,,Je ontwikkelt je Engelse lees- en spreekvaardigheid, maar dat vraagt ook inzet en tijd buiten de reguliere lesuren om. Dus waar vriendinnen nu aan het zwemmen zijn, zit ik op school. Maar dat is het zonder twijfel waard. De ervaringen die ik nu opdoe, het ontdekken van andere culturen, het leren kennen van andere mensen: dat is een ‘once in a lifetime’ kans.”

Volledig scherm Rosalie Boutens (15) uit Waalwijk stelt zich tijdens een pitch van één minuut voor aan de leerlingen en docenten in Brazilië. © Marcel Donks

Uit je comfortzone

Tijdens de aftrap van het project valt meteen op hoe goed de Moller-leerlingen hun Engels beheersen. Bovendien zijn ze al vertrouwd met online bijeenkomsten, dus niets lijkt een voorspoedig verloop van het project in de weg te staan.

Rosalie Boutens (15): ,,Blijft wel spannend hoor. Je gaat toch uit je comfortzone. Maar we hebben door corona vorig jaar wat kansen gemist, dus ik sta te springen om dat in te halen en straks op uitwisseling te gaan: ‘That’s for sure!’”