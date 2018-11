Uitzendbureau over overlast arbeidsmigranten: ‘Overvol? Pand Rijswijk is eigenlijk onderbezet’

RIJSWIJK - In zeven appartementen aan de Nieuwstraat in Rijswijk zouden op papier méér arbeidsmigranten mogen wonen dan er nu huizen. Dat stelt uitzendbureau Covebo, dat het pand huurt. ‘Maar dat doen we niet,’ stelt Covebo de buurt gerust.’

Buurtbewoners sloegen eerder dit jaar alarm over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Nieuwstraat in Rijswijk. Er wonen te veel mensen op een kluitje, stellen ze. Ook zou er regelmatig sprake zijn van overlast.

De gemeenteraad van Woudrichem eiste maatregelen. Daarop werden een aparte rook- en barbecueruimte gemaakt en werd afgesproken dat bewoners voortaan aan de achterkant worden opgehaald, in plaats van aan de voorkant. Ook is er nu een huismeester en hebben buren een telefoonnummer dat ze kunnen bellen bij vragen of problemen.

Meer maatregelen

Een deel van de omwonenden wil meer maatregelen, zoals een maximum van drie bewoners per appartement. Hoeveel mensen er nu precies wonen is onduidelijk, ook omdat de samenstelling, vanwege seizoenswerk, vaak varieert. Het maximum toegestane aantal is 33, liet het college eerder weten.

Volgens uitzendbureau Covebo mogen er eigenlijk méér mensen wonen. ,,Zes per appartement is toegestaan’’, zegt Robèr de Boer, vestigingsmanager van Covebo in Tilburg. ,,Maar dat vinden wij ook te veel, dat zou onleefbaar zijn, dus dat doen we niet, al betalen we er wel voor. We plaatsen maximaal vier mensen per appartement.’’

De Boer: ,,We nemen klachten van omwonenden serieus. Het klopt dat de bewoners soms ’s nacht thuiskomen, dat heb je met ploegendiensten. En ja, dan sla je een autodeur dicht. Dat kan misschien zachter, ja.’’ Covebo kreeg de afgelopen tijd geen meldingen over overlast. ,,We verspreidden folders in de wijk, met contactgegevens, maar kregen geen reacties.’’

Herrie

Wel zijn bij de gemeente recent twee klachten ingediend over herrie. Volgens de klagers werd de buurt op zowel een zondag- als maandagochtend drie keer gewekt door ‘vervoersbewegingen’ en een auto die een kwartier lang de motor liet draaien.