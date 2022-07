Ultieme poging om Spookslot te behoeden voor sloop, maar komt die niet te laat?

RKC-doel­man Pereira terug na zware en frustreren­de revalida­tie­pe­ri­o­de: ‘Ik lag alleen maar in bed of op de bank’

Portugese doelman Joel Pereira (25) vond zich afgelopen seizoen vooral terug op de bank, in bed en op de tafel van de fysiotherapeut van RKC. Want na slechts twee wedstrijden raakte hij ernstig geblesseerd. Een hernia hield hem de rest van het seizoen aan de kant. Nu is hij weer helemaal terug. ,,Mensen hebben nog niet het beste van me gezien.”

