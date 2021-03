Uur lang het licht uit voor kwetsbare aarde: Waalwijk roept inwoners op mee te doen

Hoge Heide vreest dat flexwonin­gen eigen plan in de war schoppen

23 maart VLIJMEN - In de ogen van werkgroep sportpark De Hoge Heide 2025 heeft de gemeente Heusden bij het plan om bij het sportpark in Vlijmen ‘flexwoningen’ neer te zetten, een ongelukkige start gemaakt. Maar dat is niet onherstelbaar, stelt woordvoerder Peter de Ruijter. ,,Laten we met z'n allen één groot plan voor het hele gebied maken.”