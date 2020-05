Vaart achter drie nieuwe kazernes; Altena door met miljoeneninvestering

ALTENA - Over ruim anderhalf jaar moeten in Almkerk, Hank en Dussen nieuwe brandweerkazernes staan. Altena doet er alles aan dat over een jaar in een van de drie dorpen de bouw van start kan. Wat de drie kazernes precies gaan kosten is nog niet bekend, maar Altena gaat uit van bijna vier miljoen euro.

Het college van Altena heeft niet overwogen de miljoeneninvestering vanwege de onzeker financiële tijd die er door de coronacrisis is ontstaan, vooruit te schuiven. In het verleden is al geld opzij gezet voor de nieuwbouw, omdat die noodzakelijk is om de brandweer goed z’n werk te kunnen laten doen, laat burgemeester Egbert Lichtenberg desgevraagd in een reactie weten.

Eén ontwerp, per dorp aanpasbaar

De nieuwe kazernes gaan erg op elkaar lijken. De gemeente kiest voor één ontwerp, dat architectenbureau Van Pelt uit Cromvoirt gaat maken. Het architectenbureau komt met een basisontwerp dat per dorp aangepast kan worden aan specifieke eisen en wensen. ,,Ze krijgen eigen accenten.”

De bedoeling is de gebouwen ‘aan te laten sluiten op de directe omgeving’. Ook materiaalkeuze en kleuren kunnen verschillen.

Kazerne Almkerk op nieuwe plaats

In Almkerk verrijst de nieuwe kazerne aan de Sportlaan, naast ambulancepost en gemeentehuis. De huidige kazerne aan de Provincialeweg Noord wordt gehuurd, maar voldoet al enige tijd niet de eisen.

De grond aan de Sportlaan was al gekocht door de voormalige gemeente Woudrichem en het bestemmingsplan was al gewijzigd. Woudrichem schatte destijds in dat de bouw 1,2 miljoen euro zou gaan kosten, hoewel dat geld nog niet apart was gezet.

Slopen in Hank en Dussen

In Dussen en Hank ligt de situatie iets anders. De huidige kazernes aan de Zuideveldlaan en de Stadhoudershoef moeten ook nog worden gesloopt. De oude gemeente Werkendam dacht in 2017 voor nieuwbouw in Dussen 1.250.000 euro nodig te hebben, maar daar komt naar verwachting twee ton bij. Voor de nieuwbouw in Hank zette Werkendam destijds 1,2 miljoen euro opzij.

Of die bedragen voldoende zijn, moet nog blijken. Uiterlijk begin 2021 mogen aannemers hun prijsopgave doen. Altena wil de kazernes door één aannemer laten bouwen. De kazernes moeten in elke geval energieneutraal en duurzaam gebouwd en gebruikt gaan worden, zo is de eis.

Dag en nacht