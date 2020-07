Vaart met ‘natte natuurparel’ moet er in blijven; onteigening om alle grond in bezit te krijgen

DE LANGSTRAAT - Het moet een natte natuurparel worden, Natuurgebied Westelijke Langstraat, tussen Waspik en Waalwijk. En er is een beetje haast geboden. Omdat nog niet alle grond in bezit is van de provincie, is die gestart met de procedure voor onteigening van de grond die nodig is om de plannen uit te kunnen voeren.

Het gaat in totaal om zo'n vijftig hectare vooral landbouwgrond in Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk, ten zuiden van de A59.

Overigens zijn de onderhandelingen met een flink aantal eigenaren van de grond al ver gevorderd, laat een woordvoerster van de provincie desgevraagd weten. Zij gaat er dan ook vanuit dat het lang niet voor alle vijftig hectare tot een daadwerkelijke onteigening komt.

,,Een onteigeningsprocedure duurt ongeveer een jaar. We willen op zeker spelen, maar we verwachten met veel grondeigenaren nog tot een akkoord te komen. We hopen zelfs met alle."

Impuls

De provincie heeft de grond nodig om volgend jaar te kunnen beginnen met fase 1 om de natuur in de Westelijke Langstraat, tussen Waspik en Waalwijk, een flinke impuls te geven. Provincie, gemeente Waalwijk, Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta werken daarbij samen.

Het gebied is onderdeel van het zogeheten slagenlandschap, dat uit oogpunt van cultuurhistorie maar ook vanwege de ecologie erg waardevol is. Het land ligt er laag en het is er vrij nat, mede door kwelwater.

‘Natte natuurparel’

Op een aantal plaatsen wordt grond afgegraven, er worden sloten gegraven, sloten worden opengemaakt en er komen stuwtjes, duikers en dammen. De bedoeling is water vast te houden, waardoor een 'natte natuurparel' ontstaat dan wel in stand blijft. Per saldo zullen bijvoorbeeld weilanden drassiger worden en veranderen in moerasachtig terrein. Specifieke maatregelen moeten overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken.

Voor fase 1 is ongeveer 115 hectare grond nodig. Een flink deel daarvan is al in bezit van de provincie; een ander deel nog niet, ook al zijn de gesprekken daarover dus al vergevorderd. De provincie vraagt nu de regering om voor zo'n 40 percelen de onteigeningsprocedure in gang te zetten. Komen de partijen er tussentijds uit, dan is geen onteigening meer nodig.

Landbouwgrond

Het gaat vooral om landbouwgrond, soms ook om stukken van een erf, tuin of bedrijfsterrein. De percelen liggen aan of langs onder meer de Vrouwkensvaartsestraat, de Nieuwe Vaart, de Hogevaart, de Hoofdstraat en de Kruisvaart in Capelle.

Onder 'Sprang' vallen stukken grond aan of vlakbij de Winterdijk. Ook grond in Waspik moet eraan geloven, onder meer langs de Stichtingsweg. Op de langere termijn (tot naar verwachting 2027) komt er verdere uitbreiding van het natuurgebied.