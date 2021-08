Vaccinatielocaties Tilburg en Den Bosch dicht: Waalwijk blijft open

Basislocatie

Dat de Brabanthallen en andere locaties in de regio in de nabije toekomst tóch weer omgetoverd worden tot vaccinatiestraat is onwaarschijnlijk. Ook als er onverhoopt weer een grote vaccinatie-actie zou komen. ,,De landelijke lijn is dat per regio één basislocatie wordt opengehouden”, aldus de GGD. In deze regio blijven er dat dus voorlopig twee: Waalwijk en Veghel.