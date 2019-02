Valentijnsdag 80.0; romantisch tafelen voor gevorderden ... in leeftijd

Video Bestuurder omgekomen door ernstig ongeluk op A59 bij Sprang-Capelle, weg nog steeds dicht

8:02 SPRANG-CAPELLE - Op de A59 tussen Waalwijk en Waspik, ter hoogte van Sprang-Capelle in de richting van knooppunt Hooipolder, is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 0.15 uur een auto achterop een vrachtwagen gereden. De auto is daarbij in brand gevlogen. De bestuurder is overleden. Dat meldt de politie.